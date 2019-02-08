Хирург-самозванец год оперировал в клиниках

Румынии арестовали самозванца из Италии , выдававшего себя за опытного пластического хирурга. Маттео Полити при устройстве на работу предъявил диплом, выданный на имя несуществующего британского врача Мэттью Мода. Накануне обман раскрылся, мужчину арестовали, передает агентство AGERPRESS.

Как отмечается, разоблачить псевдоврача удалось благодаря его коллеге, работавшей с ним в одной клинике. Адина Альбертс призналась журналистам, что даже подозревать не могла что-то неладное. По ее словам, итальянец производил впечатление профессионального медика.

«Он очень умело пользовался медицинскими терминами. И если с ним только разговаривать, никогда не подумаешь, что доктор-то фальшивый», — сказала женщина.

Полити выдал себя, когда взял в руки медицинскими инструментами. Альбертс увидела, как он клал шприц для инъекций прямо на стол. Игла коснулась поверхности и перестала быть стерильной. Тем не менее шарлатан продолжил операцию, как будто ничего не случилось.

В результате через несколько дней у одной из пациенток возникли осложнения после операции на груди.

Лжехирург был задержан в поезде, пересекавшем границу Румынии с Венгрией. Скорее всего, он понял, что разоблачен, и пустился в бега. Но румынские правоохранители сработали оперативно. Теперь ему грозит серьезный тюремный срок. СМИ разузнали, что по похожему делу он уже сидел на родине в Италии.

Напомним, несколько лет назад разгорелся скандал вокруг итальянского хирурга Паоло Маккиарини. Он провел несколько неудачных операций по пересадке искусственной трахеи. В прошлом году его официально обвинили в подлоге и обязали отозвать статьи из научных журналов. В июле престижный медицинский журнал The Lancet принял решение отозвать две его публикации.