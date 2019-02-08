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В Саратовской области пьяная женщина с годовалым ребёнком выпала из окна 6-го этажа 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Оба выжили.
ЧП произошло в Балакове накануне. 42-летняя женщина и её сын доставлены в больницу.
Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины инцидента.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Саратовская Область
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