В Саратовской области пьяная женщина с годовалым ребёнком выпала из окна 6-го этажа

Оба выжили. ЧП произошло в Балакове накануне. 42-летняя женщина и её сын доставлены в больницу. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины инцидента.