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Эвакуированных школьников не пустили в «Кофеманию» 

Рамблер 55 минут назад
Фото: ТАСС
Сотрудники «Кофемании» на Кудринской площади в Москве не пустили в кафе эвакуированных детей. Об этом со ссылкой на мать одного из школьников Татьяну Азатян сообщает фейсбук-группа «Патриаршие».
В последние несколько недель в разных городах России происходят массовые эвакуации различных зданий после анонимных и ложных сообщений о заложенных бомбах.
Во вторник в Москве среди прочего была эвакуирована школа №1234, которая расположена на улице Большая Молчановка, 26/28. По словам Татьяны Азатян, «испуганные и полураздетые» школьники попытались найти «приют» в «Кофемании» на Кудринской площади примерно в 10 минутах ходьбы от школы.
«Детей не пустили, сославшись на отсутствие мест и еще какую-то ерунду!» — рассказала Азатян.
По ее словам, часть школьников переждали эвакуацию в кафе «Шоколадница», часть — в музее «Петр Ильич Чайковский и Москва».
Между тем в «Кофемании» опровергли, что подобный инцидент имел место. На официальной странице сети в фейсбуке сказано, что в тот день эвакуированные ученики каких-либо школ не заходили в кафе на Кудринской площади.
«Считаем недопустимым играть на чувствах людей, тем более на хайпе темы эвакуации и угрозе безопасности детей», — заявили в «Кофемании».
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Происшествия , Петр Чайковский , Москва
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