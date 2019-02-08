Эвакуированных школьников не пустили в «Кофеманию»

Сотрудники «Кофемании» на Кудринской площади в Москве не пустили в кафе эвакуированных детей. Об этом со ссылкой на мать одного из школьников Татьяну Азатян сообщает фейсбук-группа «Патриаршие».

В последние несколько недель в разных городах России происходят массовые эвакуации различных зданий после анонимных и ложных сообщений о заложенных бомбах.

Во вторник в Москве среди прочего была эвакуирована школа №1234, которая расположена на улице Большая Молчановка, 26/28. По словам Татьяны Азатян, «испуганные и полураздетые» школьники попытались найти «приют» в «Кофемании» на Кудринской площади примерно в 10 минутах ходьбы от школы.

«Детей не пустили, сославшись на отсутствие мест и еще какую-то ерунду!» — рассказала Азатян.

По ее словам, часть школьников переждали эвакуацию в кафе «Шоколадница», часть — в музее « Петр Ильич Чайковский и Москва».

Между тем в «Кофемании» опровергли, что подобный инцидент имел место. На официальной странице сети в фейсбуке сказано, что в тот день эвакуированные ученики каких-либо школ не заходили в кафе на Кудринской площади.