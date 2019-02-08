Мать с ребенком спрыгнула с 9 этажа, изгоняя бесов 

Очевидцы запечатлели на видео последствия трагической истории, которая чудом завершилась без гибели людей. Жительница посёлка Красково в Подмосковье решила спасти ребёнка и саму себя от нечистой силы, для чего выбросилась из окна с девятого этажа. Сначала она вытолкнула из окна ребёнка, а затем спрыгнула вниз. К счастью, оба упали в сугроб, поэтому выжили. На место прибыли полицейские и скорая помощь. Выяснилось, что женщина находится в неадекватном состоянии. Она пояснила, что хотела «спастись от бесов и изгнать их». В настоящий момент и мать, и ребёнок находятся в медицинском учреждении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.