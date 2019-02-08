Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мать с ребенком спрыгнула с 9 этажа, изгоняя бесов 

Рамблер 27 минут назад
Очевидцы запечатлели на видео последствия трагической истории, которая чудом завершилась без гибели людей. Жительница посёлка Красково в Подмосковье решила спасти ребёнка и саму себя от нечистой силы, для чего выбросилась из окна с девятого этажа. Сначала она вытолкнула из окна ребёнка, а затем спрыгнула вниз. К счастью, оба упали в сугроб, поэтому выжили. На место прибыли полицейские и скорая помощь. Выяснилось, что женщина находится в неадекватном состоянии. Она пояснила, что хотела «спастись от бесов и изгнать их». В настоящий момент и мать, и ребёнок находятся в медицинском учреждении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Происшествия , Видео , Общество , Московская область
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Захарова пригласила журналистов на дегустацию сыров
Политика
Белоруссия сделала выбор между Россией и США
Политика В мире
Как убрать БТР, припаркованный на улице
Общество Армия
Мать с ребенком спрыгнула с 9 этажа, изгоняя бесов
Происшествия Общество
Кондуктор избила пассажиров из-за купюры в 5000
Общество Происшествия
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
Киевские пенсионеры подрались за продукты
В мире Происшествия
В Турции спасли ребенка из-под обломков жилого дома
Происшествия В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение