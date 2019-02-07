Хакеры взломали сайт посольства Венесуэлы в России 

Ресурс перестал работать вскоре после появления заявления о «поддержке переходного процесса» сотрудниками дипмиссии.
Как передаёт РИА Новости, атаке подверглись сайты в ряде европейских стран, включая Великобританию, Францию, Турцию и Португалию. Кроме того, сообщения о поддержке Гуайдо появились на сайтах посольств в Мексике и Аргентине. Сотрудники дипмиссий позже подтвердили верность действующему президенту Николасу Мадуро.
В конце января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. Его признали США, Израиль и ряд европейских стран. При этом американский лидер Дональд Трамп не исключил силового сценария. В поддержку действующего президента Николаса Мадуро высказались Россия, Китай, Куба, Турция, Белоруссия, Боливия, Иран, Никарагуа и Сальвадор. Генсек ООН призвал стороны к диалогу для разрешения кризиса.