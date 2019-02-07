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Индиец пришел в новую квартиру и нашел мумию 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Emmanuel Braun / Reuters
В Индии мужчина зашел в новую квартиру и обнаружил в ящике для белья под кроватью мумию. Об этом сообщает издание Hindustan times.
Рамвир Сингх Раджпут (Ramvir Singh Rajput) приобрел квартиру в городе Бхопал, штат Мадхья-Прадеш, еще в июле, но все это время не мог в нее попасть. Бывшие жильцы попросили дать им время освободить квартиру, но с лета не выходили на связь и не оставили ему ключи. В итоге индиец добился разрешения на изготовление дубликата ключа в мастерской.
В воскресенье, 3 февраля, Раджпут впервые зашел в квартиру вместе с несколькими уборщиками. Во время работы один из них обнаружил в ящике под кроватью мумифицированное тело.
Прибывшая на место полиция осмотрела труп и пришла к выводу, что он пролежал там около полугода. Он не разложился, а мумифицировался, так как лежал на матрасе и был завернут в одеяло. Это также помогло остановить распространение неприятного запаха. Из-за длинных волос мумии полицейские предположили, что когда-то это была женщина. На теле не было обнаружено следов насилия.
Как сообщает издание Times of India, ДНК-тест показал, что тело принадлежало бывшей владелице квартиры Вимле Шриваставе (Vimla Shrivastava). Местонахождение ее сына, 32-летнего Эмита, жившего вместе с ней, неизвестно. Соседи не видели его с июня. Родственники утверждают, что Эмит страдал от ряда психических заболеваний.
Криминалисты пока затрудняются назвать причину смерти женщины. Она вышла на пенсию раньше срока в 2010 году и долгое время провела в постели, будучи парализованной. Пока неизвестно, была ли она убита или умерла от болезни.
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Происшествия , Азия , В мире
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