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На учениях под Ульяновском при взрыве гранаты пострадали двое силовиков 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 57 минут назад
Фото: РИА Новости
В Новоульяновске Ульяновской области двое сотрудников правоохранительных органов пострадали на учениях при взрыве гранаты в окопе, сообщил источник.
Пострадавшие в реанимации, передает «Интерфакс».
Ulpressa пишет, что граната отскочила в окоп после неудачного броска. Одному из пострадавших, по данным портала, осколки сломали бедренную кость, у него перебит нерв, разорвана грудная клетка справа, возможна ампутация одной руки. Из пострадавших извлекают осколки.
Также утверждается, что мог пострадать подполковник Росгвардии.
Пострадавшие — мужчины 25 и 49 лет. Они находятся в тяжелом состоянии.
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Происшествия , МВД , Интерфакс , Новоульяновск , Ульяновск , Ульяновская Область
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