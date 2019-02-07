На учениях под Ульяновском при взрыве гранаты пострадали двое силовиков

Ulpressa пишет, что граната отскочила в окоп после неудачного броска. Одному из пострадавших, по данным портала, осколки сломали бедренную кость, у него перебит нерв, разорвана грудная клетка справа, возможна ампутация одной руки. Из пострадавших извлекают осколки.

Также утверждается, что мог пострадать подполковник Росгвардии.

Пострадавшие — мужчины 25 и 49 лет. Они находятся в тяжелом состоянии.