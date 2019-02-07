В Новоульяновске Ульяновской области двое сотрудников правоохранительных органов пострадали на учениях при взрыве гранаты в окопе, сообщил источник.
Пострадавшие в реанимации, передает «Интерфакс».
Ulpressa пишет, что граната отскочила в окоп после неудачного броска. Одному из пострадавших, по данным портала, осколки сломали бедренную кость, у него перебит нерв, разорвана грудная клетка справа, возможна ампутация одной руки. Из пострадавших извлекают осколки.
Также утверждается, что мог пострадать подполковник Росгвардии.
Пострадавшие — мужчины 25 и 49 лет. Они находятся в тяжелом состоянии.