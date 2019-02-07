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Родители устроили драку на собрании в московской школе 

Говорит Москва + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Инцидент произошёл в учебном заведении №1468 в центре столицы.
Причина конфликта не известна. Во время потасовки пострадала 47-летняя женщина. Она находится в институте Склифосовского. По данному факту полиция проводит проверку, передаёт ТАСС.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС
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