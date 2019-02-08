Расследование дела о вандале в Третьяковке завершено

Адвокат Анна Лубягина заявила о завершении расследования по делу Игоря Подпорина, повредившего раму и полотно картины художника Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г. " в Государственной Третьяковской галерее.

Как сообщает агентство "Москва", сейчас дело находится в прокуратуре для утверждения обвинительного заключения. 25 февраля, по словам Лубягиной, состоится заседание относительно продления ареста Подпорину.

Житель Воронежа Игорь Подпорин 25 мая ворвался в пустой перед вечерним закрытием галереи зал Ильи Репина и нанес по полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картина оказалась порвана в трех местах, рама повреждена.