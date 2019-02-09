Врачи бросили пациентку умирать на полу больницы

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Бросившие пациентку на полу больницы врачи попали на видео 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
В сети появилось видео с врачами из Стерлитамака, которые оставили пациентку лежать на полу и ушли. Ролик опубликован на странице «Стерлитамак ДТП (все происшествия города)» во ВКонтакте.
Отмечается, что кадры записаны в клинической больнице номер 1. На них видно, что одна из пациенток лежит на полу, а медики пытаются выяснить, что ее беспокоит. На просьбу женщины ей помочь они отвечают: «А как мы тебя поднимем?». Затем врачи между собой решают, что «сейчас она отойдет», и покидают палату.
В сентябре 2018 года главврач больницы в исправительной колонии №1 города Элисты получил полтора года колонии. Причиной стало то, что не оказал помощь избитому тюремщиками заключенному. От полученных травм мужчина скончался.
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Происшествия , Видео , ФСИН , Стерлитамак
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