Бросившие пациентку на полу больницы врачи попали на видео

В сети появилось видео с врачами из Стерлитамака , которые оставили пациентку лежать на полу и ушли. Ролик опубликован на странице «Стерлитамак ДТП (все происшествия города)» во ВКонтакте.

Отмечается, что кадры записаны в клинической больнице номер 1. На них видно, что одна из пациенток лежит на полу, а медики пытаются выяснить, что ее беспокоит. На просьбу женщины ей помочь они отвечают: «А как мы тебя поднимем?». Затем врачи между собой решают, что «сейчас она отойдет», и покидают палату.