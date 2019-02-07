Подозреваемый в изготовлении взрывчатки аспирант МГУ повторно задержан

«Мой подзащитный повторно задержан. Он доставлен в следственное управление УВД по Северному административному округу Главного управления МВД РФ по Москве. Сейчас с ним проводятся следственные действия», — отметила она.

Ранее адвокат сообщила Агентству «Москва» , что А. Мифтахов был отпущен. Также следователь подал ходатайство об отзыве материалов дела в Балашихинский городской суд Московской области, поскольку основания для избрания меры пресечения отпали.

Сам подозреваемый свою вину не признал и назвал дело сфабрикованным и направленным против анархистов. Защита указывала, что после задержания активиста пытали: пинали, били кулаком в грудь, оставили раны от шуруповерта.

Следствие инкриминирует А. Мифтахову изготовление взрывного устройства, которое ранее было найдено в Балашихе. Кроме него по данному делу были задержаны еще 11 человек, но позже отпущены.