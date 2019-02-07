Подозреваемый в изготовлении взрывного устройства аспирант Московского государственного университета им. М. Ломоносова Азат Мифтахов повторно задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила адвокат Светлана Сидоркина.
«Мой подзащитный повторно задержан. Он доставлен в следственное управление УВД по Северному административному округу Главного управления МВД РФ по Москве. Сейчас с ним проводятся следственные действия», — отметила она.
Ранее адвокат сообщила Агентству «Москва», что А. Мифтахов был отпущен. Также следователь подал ходатайство об отзыве материалов дела в Балашихинский городской суд Московской области, поскольку основания для избрания меры пресечения отпали.
Сам подозреваемый свою вину не признал и назвал дело сфабрикованным и направленным против анархистов. Защита указывала, что после задержания активиста пытали: пинали, били кулаком в грудь, оставили раны от шуруповерта.
Следствие инкриминирует А. Мифтахову изготовление взрывного устройства, которое ранее было найдено в Балашихе. Кроме него по данному делу были задержаны еще 11 человек, но позже отпущены.