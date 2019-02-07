Запертый в загоревшейся машине ребенок погиб в Калуге

Калуге загорелся легковой автомобиль, в нем находился шестилетний мальчик, он погиб в больнице, сообщает СК по области.

По предварительным данным следствия, ребенок вместе с родителями на машине приехал на улицу Болотникова в Калуге, сообщается на сайте ведомства.

«Родители припарковали автомобиль и пошли в поликлинику, оставив ребенка в запертой машине. В этот момент произошло возгорание автомобиля, в результате которого мальчик получил ожоги. В поликлинике ребенку были проведены реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось», — говорится в сообщении.

Региональный СК возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности».

На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа, в ее состав вошли следователи-криминалисты регионального управления СК

Следователи осматривают место происшествия, проводят допрос свидетелей, изымают необходимые предметы. В скором времени будут назначены экспертизы для установления причин смерти ребенка и возгорания машины.

В августе в Подмосковье пятилетний ребенок погиб в запертом автомобиле.