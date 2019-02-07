Бывшего адвоката полковника Захарченко отправили в карцер

"В отношении Белевцова составили два рапорта, якобы он ругался матом и закрывал глазок (камеры — ред.) … Он, конечно, ничего этого не делал — для человека с высшим юридическим образованием это немыслимо. У нас истекают сроки ареста, у следствия добиться от него самооговора не получается, вот, решили, наверно, действовать такими методами. Мы будем обжаловать (эти рапорта — ред.)", — утверждает адвокат.

Комментарием следствия по этому поводу РИА Новости не располагает.

Белевцов содержится в СИЗО "Медведково". Басманный суд Москвы санкционировал его арест в октябре прошлого года. По версии следствия, экс-адвокат был посредником при передаче взяток Захарченко, которые передавал из "ложно понятого чувства товарищества и из корыстных побуждений". Передавались эти взятки, по данным следствия, от члена совета директоров АО "Росжелдорпроект", совладельца Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова, а их общая сумма достигла около 2 миллиардов рублей.

По словам источника РИА Новости в правоохранительной системе, Белевцов — адвокат из Ростовской области, именно он, по версии следствия, помог бывшему финансовому директору "Нота-банка" Галине Марчуковой спрятать документы перед обыском в ее квартире в рамках дела о хищениях в ОАО "Электрозавод". Белевцов лишён статуса адвоката.

Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.