Студентку журфака МГУ госпитализировали после скандала 

Студентка факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова была госпитализирована после скандала в учебной части, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Сообщается, что девушка устроила скандал и впала в истерику после желания отчислиться.
Как пояснили источники, студентка страдала от неразделенной любви к начальнику курса.
Сотрудники факультета вызвали скорую помощь.
"Хорошо, что быстро вызвали нас. Сейчас с ней разговаривают", — рассказали врачи скорой.
После общения с врачами девушку госпитализировали.