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Студентку журфака МГУ госпитализировали после скандала 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Дарья Тарасенко/«Газета.Ru»
Студентка факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова была госпитализирована после скандала в учебной части, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Сообщается, что девушка устроила скандал и впала в истерику после желания отчислиться.
Как пояснили источники, студентка страдала от неразделенной любви к начальнику курса.
Сотрудники факультета вызвали скорую помощь.
"Хорошо, что быстро вызвали нас. Сейчас с ней разговаривают", — рассказали врачи скорой.
После общения с врачами девушку госпитализировали.
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Происшествия , МГУ , Газета.Ru
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