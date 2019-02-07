Студентку журфака МГУ госпитализировали после скандала

Сообщается, что девушка устроила скандал и впала в истерику после желания отчислиться.

Как пояснили источники, студентка страдала от неразделенной любви к начальнику курса.

Сотрудники факультета вызвали скорую помощь.

"Хорошо, что быстро вызвали нас. Сейчас с ней разговаривают", — рассказали врачи скорой.

После общения с врачами девушку госпитализировали.