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Таксиста оштрафовали из-за семечек 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Полиция Ташкента оштрафовала водителя такси за то, что он лузгал семечки в машине и выбрасывал шелуху в окно.
Как сообщает РИА «Новости», штраф водителю выписан по статье Кодекса об административной ответственности «Выбрасывание мусора или иных предметов из вагонов поездов, автотранспортных средств и городского пассажирского транспорта». Согласно законодательству, административное взыскание может составить до одного размера минимальной заработной платы (около 25 долларов).
«Это, наверное, будут самые дорогие семечки в жизни водителя», — сказал представитель пресс-службы ташкентского ГУВД.
Водитель был оштрафован после того, как в сети появилось видео, вызвавшее широкий общественный резонанс.
Представители полиции обратились в таксомоторную компанию, где работал водитель, и там помогли установить адрес нарушителя.
При этом в компании заявили, что водитель уже у них не работает, а его увольнение произошло еще до того, как видео с нарушением было размещено в интернете.
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Происшествия , МВД
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