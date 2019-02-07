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Руководство управления СК по КЧР проверяют в рамках дела Арашуковых 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Следователи в рамках дела Арашуковых начали служебную проверку в отношении руководства управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии.
«Начата служебная проверка в отношении руководства следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской Республике — первого заместителя руководителя Казбека Булатова и заместителя руководителя Арсена Езаова», — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.
В ведомстве отметили, что в среду, 6 февраля, Булатов подал рапорт об освобождении от должности.
Кроме того, с Булатовым и Езаовым проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых и их соучастников.
Напомним, в ходе расследования дела Арашуковых было арестовано семеро человек: член Совфеда Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков, двоюродный брат сенатора Руслан Арашуков, исполнительный директор «Ессентукигоргаз» Алан Кятов, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов.
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Комментарии
Происшествия , Николай Романов , Совет Федерации , СКР , Карачаево-Черкесская Республика
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