Следователи в рамках дела Арашуковых начали служебную проверку в отношении руководства управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии.
«Начата служебная проверка в отношении руководства следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской Республике — первого заместителя руководителя Казбека Булатова и заместителя руководителя Арсена Езаова», — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.
В ведомстве отметили, что в среду, 6 февраля, Булатов подал рапорт об освобождении от должности.
Кроме того, с Булатовым и Езаовым проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых и их соучастников.
Напомним, в ходе расследования дела Арашуковых было арестовано семеро человек: член Совфеда Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков, двоюродный брат сенатора Руслан Арашуков, исполнительный директор «Ессентукигоргаз» Алан Кятов, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов.