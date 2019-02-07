Руководство управления СК по КЧР проверяют в рамках дела Арашуковых

«Начата служебная проверка в отношении руководства следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской Республике — первого заместителя руководителя Казбека Булатова и заместителя руководителя Арсена Езаова», — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что в среду, 6 февраля, Булатов подал рапорт об освобождении от должности.

Кроме того, с Булатовым и Езаовым проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых и их соучастников.