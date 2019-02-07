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Горячо: россияне отсудили 3,5 млн рублей за микроволновку 

Москва24 + ещё 3 20 минут назад
Фото: depositphotos/monkeybusiness
Супружеская пара из города Волжского отсудила у крупной сетевой компании по продаже бытовой техники свыше 3,5 миллиона рублей за неисправную микроволновку. Об этом сообщает пресс-служба Волгоградского областного суда.
Истцы в 2016 году приобрели трехкомнатную квартиру в центре Волжского, сделали там ремонт и приобрели в одном из магазинов бытовую технику. В июле 2017 года в их квартире произошел пожар, уничтоживший общее имущество.
Специалисты экстренных служб установили, что причиной возгорания стала неисправность в работе микроволновки. Пострадавшие обратились в компанию с требованием возместить убытки, однако им отказали. В результате они были вынуждены обратиться в суд.
Ответчики не согласись с предъявленными им обвинениями. Они утверждали, что пожар произошел из-за утечки природного газа, а не из-за неисправности бытовой техники. Суд назначил комплексную пожарно-техническую и товароведческую экспертизу, которая подтвердила законность требований истцов.
В результате им присудили свыше 3,5 миллиона рублей. В эту сумму входят стоимость ремонта квартиры истцов и квартир соседей, оплата экспертиз, арендная плата за вынужденное проживание в другой квартире, компенсация морального вреда, а также штраф за отказ ответчика добровольно выполнить требования супругов.
В сообщении отмечается, что истцы требовали значительно увеличить сумму неустойки, компенсацию морального вреда и штраф, однако их апелляцию не удовлетворили.
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