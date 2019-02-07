Самолёт вернулся в Стокгольм после сообщения о бомбе

Рейс авиакомпании Norwegian вынужденно вернулся в стокгольмский аэропорт Арланда из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.

«Была угроза взрыва бомбы на рейсе из Арланды в Ниццу», — сообщило издание Dagens Nyheter.

Сообщение о взрывном устройстве поступило сразу же после вылета Boeing 737 из аэропорта. На его борту находилось 169 пассажиров.

Ранее News.ru писал, что в Москве проходят массовые эвакуации из-за поступивших угроз взрывов. Днём ранее более 50 тыс. человек были эвакуированы со 150 объектов в Московской области из-за угрозы взрыва. Из них свыше 100 учреждений были «заминированы» в Москве. Как писал News.ru, по предварительным данным, IP-адреса отправителей принадлежат гражданам Украины и иных иностранных государств. Сообщения о заложенных бомбах поступали по электронной почте.