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Самолёт вернулся в Стокгольм после сообщения о бомбе 

News.ru + ещё 9 47 минут назад
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Рейс авиакомпании Norwegian вынужденно вернулся в стокгольмский аэропорт Арланда из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.
«Была угроза взрыва бомбы на рейсе из Арланды в Ниццу», — сообщило издание Dagens Nyheter.
Сообщение о взрывном устройстве поступило сразу же после вылета Boeing 737 из аэропорта. На его борту находилось 169 пассажиров.
Ранее News.ru писал, что в Москве проходят массовые эвакуации из-за поступивших угроз взрывов. Днём ранее более 50 тыс. человек были эвакуированы со 150 объектов в Московской области из-за угрозы взрыва. Из них свыше 100 учреждений были «заминированы» в Москве. Как писал News.ru, по предварительным данным, IP-адреса отправителей принадлежат гражданам Украины и иных иностранных государств. Сообщения о заложенных бомбах поступали по электронной почте.
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Происшествия , Boeing , Стокгольм
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