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Летевший в Новосибирск чартер с острова Хайнань вынужденно сел в Абакане 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Чартерный рейс с китайского острова Хайнань в Новосибирск авиакомпании NordStar вынужденно приземлился в аэропорту Абакана для дозаправки, сообщила РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
По ее словам, причиной посадки стали неблагоприятные погодные условия, на борту находятся 163 пассажира, из них 13 детей. Посадка прошла в штатном режиме.
"Борт совершил посадку на дозаправку по погодным условиям — сильный встречный ветер. При послеполетном осмотре судна была обнаружена незначительная техническая неисправность. В течение двух часов ее планируют устранить, и после этого борт продолжит полет в пункт назначения", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения правил безопасности полетов, а также проверяет соблюдение прав пассажиров.
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Происшествия , Войска , Катастрофы , Оксана Горбунова , РИА Новости , Абакан , Новосибирск , Хайнань
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