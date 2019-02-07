Чартерный рейс с китайского острова Хайнань в Новосибирск авиакомпании NordStar вынужденно приземлился в аэропорту Абакана для дозаправки, сообщила РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
По ее словам, причиной посадки стали неблагоприятные погодные условия, на борту находятся 163 пассажира, из них 13 детей. Посадка прошла в штатном режиме.
"Борт совершил посадку на дозаправку по погодным условиям — сильный встречный ветер. При послеполетном осмотре судна была обнаружена незначительная техническая неисправность. В течение двух часов ее планируют устранить, и после этого борт продолжит полет в пункт назначения", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения правил безопасности полетов, а также проверяет соблюдение прав пассажиров.