Летевший в Новосибирск чартер с острова Хайнань вынужденно сел в Абакане

По ее словам, причиной посадки стали неблагоприятные погодные условия, на борту находятся 163 пассажира, из них 13 детей. Посадка прошла в штатном режиме.

"Борт совершил посадку на дозаправку по погодным условиям — сильный встречный ветер. При послеполетном осмотре судна была обнаружена незначительная техническая неисправность. В течение двух часов ее планируют устранить, и после этого борт продолжит полет в пункт назначения", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения правил безопасности полетов, а также проверяет соблюдение прав пассажиров.