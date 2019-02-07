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На востоке Москвы в коллекторе нашли человеческие кости 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фрагменты костей рук обнаружили в канализационном коллекторе на востоке Москвы, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Днем 6 февраля 2019 года в ходе проведения очистных работ в коллекторе были обнаружены кости верхних конечностей человека. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка", — сказала Иванова.
По её данным, следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Происшествия , Криминал , Юлия Иванова , СКР , Москва
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