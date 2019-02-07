На востоке Москвы в коллекторе нашли человеческие кости

Юлия Иванова. Фрагменты костей рук обнаружили в канализационном коллекторе на востоке Москвы , проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России

"Днем 6 февраля 2019 года в ходе проведения очистных работ в коллекторе были обнаружены кости верхних конечностей человека. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка", — сказала Иванова.

По её данным, следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.