Полиция освободила аспиранта МГУ, задержанного по подозрению в изготовлении взрывчатки

Полиция подмосковной Балашихи отпустила аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в изготовлении взрывного устройства. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.

"Только что мне стало известно, что моего подзащитного Мифтахова освободили из изолятора временного содержания, не избрав для него никакой меры пресечения", — сказала защитник.

1 февраля 25-летний Мифтахов и пять студентов МГУ были задержаны по подозрению в причастности к изготовлению взрывного устройства. Все они являются членами анархистской организации. Позднее правоохранительные органы отпустили студентов, оставив их в статусе свидетелей, а аспиранту назначили проведение следственных действий, оставив его в ИВС. Позже Балашихинский городской суд удовлетворил ходатайство прокурора и на трое суток продлил срок задержания Мифтахова.

Мифтахов приехал на учебу в Москву из Татарстана. При задержании он признался правоохранителям, что в сентябре прошлого года несколько раз испытывал самодельное взрывное устройство в парке университета. Однако позднее адвокат аспиранта опровергла признание им вины, отметив, что "никаких признательных показаний Мифтахова в деле нет". Во время его задержания в квартире был обнаружен арсенал оружия, следы взрывчатки и анархистская литература.

В январе прошлого года на Владимирской улице в Балашихе было обнаружено взрывное устройство. По данным источника из силовых структур, по предварительным данным, взрывчатку изготовил задержанный аспирант.

"В материалах следствия указывается, что следы ДНК моего подзащитного были обнаружены на взрывном устройстве. Азат это отрицает", — пояснила ТАСС адвокат Сидоркина.

Уголовное дело было возбуждено 11 января 2018 года. Срок следствия установлен до 28 февраля.