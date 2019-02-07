Мосгорсуд оставил сенатора Арашукова в СИЗО

Мосгорсуд в четверг подтвердил законность заключения под стражу сенатора Рауфа Арашукова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил постановление оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения", — объявила судья Марина Селина.

Таким образом, Арашуков остается в СИЗО как минимум до 30 марта. В изоляторе, жаловался сенатор, его поместили в камеру с уже осужденным террористом.

"Это больше похоже на карцер. При том, что я отказался от местной еды, моим близким не давали передать что-то и не давали моим адвокатам встретиться со мной", — недоволен Арашуков.

Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов (ему 32 года), задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации . Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки , причем, по словам спикера Валентины Матвиенко , Арашуков пытался "уйти с заседания", но она "сказала ему, чтобы он вернулся на место".

Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вместе с Арашуковым задержан его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз" . Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома"

Также заключены под стражу еще пять фигурантов — родственники и друзья Арашуковых, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа. Еще два топ-менеджера в розыске.