В Саратове второй раз за день под тяжестью снега обрушилась кровля дома

Кровля второго за день аварийного жилого дома, на которой скопился снег, обрушилась в Саратове , никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее в четверг сообщалось об обрушении части кровли аварийного дома на углу улиц Радищева и Рабочей в центре Саратова, а также многоквартирного дома в поселке Каменский Красноармейского района области. В результате этих инцидентов никто не пострадал.

Новый инцидент произошел в двухэтажном жилом многоквартирном доме с шиферной кровлей в Саратове на улице Мельничной, 63/2.

"По предварительным данным, на крыше дома скопился снег, произошло обрушение кровельного покрытия. В доме зарегистрировано 18 человек, никто не пострадал. Органом местного самоуправления рассматривается вопрос об эвакуации жильцов этого аварийного дома с последующим переселением в маневренный фонд", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что по данному факту прокуратура Кировского района Саратова проводит проверку, на место происшествия выехал и.о. прокурора района, работает оперативная группа органов полиции, сотрудники МЧС