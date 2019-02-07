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В Саратове второй раз за день под тяжестью снега обрушилась кровля дома 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: МЧС РФ
Кровля второго за день аварийного жилого дома, на которой скопился снег, обрушилась в Саратове, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
Ранее в четверг сообщалось об обрушении части кровли аварийного дома на углу улиц Радищева и Рабочей в центре Саратова, а также многоквартирного дома в поселке Каменский Красноармейского района области. В результате этих инцидентов никто не пострадал.
Новый инцидент произошел в двухэтажном жилом многоквартирном доме с шиферной кровлей в Саратове на улице Мельничной, 63/2.
"По предварительным данным, на крыше дома скопился снег, произошло обрушение кровельного покрытия. В доме зарегистрировано 18 человек, никто не пострадал. Органом местного самоуправления рассматривается вопрос об эвакуации жильцов этого аварийного дома с последующим переселением в маневренный фонд", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что по данному факту прокуратура Кировского района Саратова проводит проверку, на место происшествия выехал и.о. прокурора района, работает оперативная группа органов полиции, сотрудники МЧС.
В прокуратуре добавили, что дом находился в управлении управляющей компании "Авангард", находящейся в стадии банкротства, с марта определена новая управляющая компания — ООО УК "Тополь".
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , ММЗ Авангард , МЧС , РИА Новости , Саратов
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