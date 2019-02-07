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Психиатры помогут угрожавшей выброситься из окна журфака МГУ студентке 

ТАСС + ещё 5 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Студентке, которая угрожала выброситься из окна журфака МГУ в Москве, предоставят психиатрическую помощь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.
"После информации, размещенной в СМИ о том, что из здания журфака МГУ угрожает выброситься студентка, на место происшествия вызваны полицейские. Было установлено, что девушка ведет себя неадекватно, для оказания ей помощи на место прибыла экстренная психиатрическая помощь. Ее госпитализируют в соответствующее медучреждение", — отметили в пресс-службе.
По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, девушка угрожала выброситься из окна, но преподаватели вовремя смогли ее остановить.
ТАСС: последние новости
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Происшествия , МГУ , Москва
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