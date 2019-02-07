Сенатор Арашуков: моё задержание носит заказной характер

Мосгорсуд приступил к рассмотрению жалобы на арест члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, которого считают причастным к убийствам. Выступая на заседании, сенатор заявил, что дело носит заказной характер.

«Я заранее знал о готовящемся задержании, потому что всё это носит заказной характер. Я всё знал, но не попытался скрыться. И я уверен, что у нас самая лучшая страна, самая демократичная», — сказал он в зале суда.

Басманный суд столицы арестовал члена Совета Федерации Карачаево-Черкесской Республики 32-летнего Рауфа Арашукова, его брата Руслана и отца Рауля , а также трёх топ-менеджеров регионального управления «Газпрома» . По версии следствия, Рауль Арашуков создал преступное сообщество для похищения газа на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Его сыну Рауфу предъявлены обвинения по статьям об участии в подобном сообществе, в убийстве и давлении на свидетеля. Согласно материалам следствия, Арашуков причастен к убийствам зампредседателя общественного молодёжного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Свою вину он не признаёт, писал News.ru.