Труп мужчины найден на спортплощадке в центре Москвы

Тело мужчины обнаружено минувшей ночью на спортплощадке, располагающейся на улице Большая Переяславская. Собеседник агентства уточнил, что погибшему было 40-45 лет. На его теле не обнаружены внешние признаки насильственной смерти.

В настоящий момент следователи устанавливают личность погибшего, проводится доследственная проверка.

6 февраля работники ТЭЦ-23, располагающейся на улице Монтажная в Москве, обнаружили в колодце ливневого водостока скелетированные человеческие останки: ключицу, грудину, две лопатки, ребро, две локтевые и две лучевые кости.

Правоохранители изъяли останки и направили их на экспертизу. По предварительным данным, кости принадлежали человеку, скончавшемуся около двух лет назад.