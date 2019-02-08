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Труп мужчины найден на спортплощадке в центре Москвы 

Москва24 + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На спортивной площадке в центре Москвы обнаружен труп неизвестного мужчины. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.
Тело мужчины обнаружено минувшей ночью на спортплощадке, располагающейся на улице Большая Переяславская. Собеседник агентства уточнил, что погибшему было 40-45 лет. На его теле не обнаружены внешние признаки насильственной смерти.
В настоящий момент следователи устанавливают личность погибшего, проводится доследственная проверка.
6 февраля работники ТЭЦ-23, располагающейся на улице Монтажная в Москве, обнаружили в колодце ливневого водостока скелетированные человеческие останки: ключицу, грудину, две лопатки, ребро, две локтевые и две лучевые кости.
Правоохранители изъяли останки и направили их на экспертизу. По предварительным данным, кости принадлежали человеку, скончавшемуся около двух лет назад.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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