В Новосибирске 13 «экстрасенсов» осудили за мошенничество с продажей БАДов

Суд в Новосибирске приговорил к различным срокам лишения свободы 13 членов преступного сообщества, обвиняемых в мошенничестве при продаже БАДов с ущербом в более чем на 70 миллионов рублей, сообщает в четверг прокуратура региона.

"Руководителю преступного сообщества Антону Асташову по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима … Остальным осужденным назначено наказание в виде лишение свободы на срок от двух до семи лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Лишь одной подсудимой суд назначил условное наказание", — говорится в сообщении.

По данным следственного управления СК РФ по Новосибирской области, с 2009 по 2013 год Асташов с Татьяной Гайнуловой (осуждена в декабре 2018 года на 15 лет колонии) организовал и создал преступное сообщество, в состав которого входило в качестве структурных звеньев при последовательном подчинении восемь организованных преступных групп.

"Гайнулова и Асташов организовали и руководили командой мошенников, совершая хищения денежных средств путем обмана у пенсионеров и доверчивых граждан под видом продажи БАДов, якобы обладающих исключительными лечебным свойствами, и оказанием так называемой экстрасенсорной помощи. Общий ущерб от преступлений составил более 70 миллионов рублей", — говорится в сообщении управления.

Фигуранты дела обвинялись в совершении 53 эпизодов мошенничества в составе преступного сообщества.

В свою очередь, в региональном главке МВД рассказали, что после того, как доверчивый клиент звонил по распространенным в СМИ телефонам и сообщал о проблеме со здоровьем, операторы придумывали ему серьезный диагноз, при отказе от лечения якобы грозящий летальным исходом.

"Далее следовала психологическая обработка, направленная на завладение максимально большой суммой "на лечение". Если клиент сомневался, что лечение БАДами будет эффективным, ему сообщали, что ситуация с его здоровьем имеет огромный научный интерес, и если он продолжит курс лечения, то государственные структуры возместят ему всю стоимость лечения", — сообщили в полиции.

В ГУМВД добавили, что обман граждан в оказании экстрасенсорных услуг осуществлялся тем же способом. "Экстрасенсы" похищали у клиентов деньги под предлогом их возврата через "заряженные космосом и астральной энергией" лотерейные билеты.