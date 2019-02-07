Обвиняемый по делу об убийствах сенатор Р. Арашуков пожаловался на условия содержания в СИЗО

«Карантин в «Лефортово» похож на карцер. Мне не передали еду и вещи. Я оказался в камере с осужденным на 18 лет террористом. Я, действующий сенатор. Как такое возможно? Я трое суток уже не сплю», — сказал Р. Арашуков.

Он заявил также, что знал о готовящейся в отношении него спецоперации за три дня.

Адвокат сенатора Евгений Устин также заявил, что его подзащитный содержится в СИЗО в плохих условиях.

«У него нет нормальных условий (в СИЗО — прим. Агентства «Москва»). Он содержится в камере с каким-то там террористом», — сказал юрист.

Заседание проходит в открытом режиме, в отличие от заседания по мере пресечения в Басманном суде, так как сторона защиты отозвала ходатайство в связи с тем, что «отпали соответствующее обстоятельства» и «проконсультировалась с доверителем».

Ранее сообщалось, что Р. Арашуков был лишен неприкосновенности и задержан. Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), убийстве (п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309).

По данным следствия, сенатор причастен к убийствам лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 г.

Кроме того, отца сенатора, советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова задержали по подозрению в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159). Как полагает следствие, он причастен к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд руб. Басманный суд санкционировал его арест до 30 марта и еще шестерых фигурантов уголовного дела.

В розыск в рамках расследования данного уголовного дела объявлены исполняющий обязанности исполнительного директора компании «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков. Последний приходится зятем Арашуковых-старшему. У. Евгамуков известен как победитель многочисленных конкурсов по бальным танцам, бывший министр культуры Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) и один из лидеров общественной организации «Абаза».

Р. Арашуков — российский предприниматель и политик. В сентябре 2016 г. был наделен полномочиями члена Совета Федерации — представителя исполнительного органа власти Карачаево-Черкесской Республики. Вошел в состав комитета Совета Федерации по экономической политике. В 2017 г. в СМИ появилась информация о наличии у Р. Арашукова вида на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах, что запрещено членам верхней палаты парламента. Однако проведенная Советом Федерации проверка эту информацию не подтвердила.