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Суд освободил Квачкова от наказания 

Газета.Ru + ещё 25 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд освободил экс-полковника ГРУ Квачкова от наказания за экстремизм.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката
Он выйдет из колонии на свободу через 10 дней.
В 2017 году сообщалось, что Квачкова перевели из СИЗО в больницу из-за ухудшения здоровья.
18 августа 2017 года Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил Квачкова к 1,5 годам лишения свободы. Его признали виновным по ч. 1 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
В 2013 году Квачкова, признанного виновным по статьям УК России «Покушение на организацию вооруженного мятежа» и «Вербовка и вовлечение лиц в террористическую деятельность», осудили на восемь лет колонии строгого режима.
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Происшествия , ГРУ , ФСИН , РИА Новости
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