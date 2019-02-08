Чубайс пожелал Квачкову счастливой старости

"Журналисты засыпают вопросами, что я думаю по поводу освобождения из заключения полковника Квачкова. Послушайте, дедушке — восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости", — написал он.

Ранее суд в Мордовии решил досрочно освободить Квачкова в связи с частичной декриминализацией 282 статьи Уголовного кодекса об экстремизме. Бывший полковник ГРУ должен выйти на свободу 19 февраля.

Адвокат бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова Алексей Пешин рассказал, что он планирует заняться после освобождения общественной деятельностью.

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков в 2005 году был задержан по подозрению в подготовке покушения на Анатолия Чубайса. Однако суд присяжных не нашел доказательства вины Квачкова убедительными, после чего его отпустили на свободу. Тем не менее Квачков сразу же был снова задержан и осужден за призывы к насильственному свержению государственного строя и пропаганду терроризма.