«Приступ безумия»: как погибли туристы в Прибайкалье

«Бурятским перевалом Дятлова» называют место ЧП в горах Хамар-Дабан в южном Прибайкалье, где в августе 1993 года во время похода при загадочных обстоятельствах погибли шесть туристов из Казахстана во главе с опытным инструктором. Выжить удалось только 18-летней девушке, которая рассказала о трагедии немало жутких подробностей.

На прошлой неделе в России вспоминали трагедию туристической группы Игоря Дятлова, трагически погибшей при невыясненных обстоятельствах 60 лет назад во время похода на Северном Урале. В августе 1993 года в горах Хамар-Дабан в южном Прибайкалье произошел похожий случай, обстоятельства которого остаются загадкой, несмотря на наличие выжившего участника восхождения.

Группа покорителей Хамар-Дабана прибыла из казахстанского Петропавловска в составе семи человек для участия в «Туриаде» — серии популярных походов в леса и горы. Под руководством 41-летнего мастера спорта по пешеходному туризму Людмилы Коровиной к ответственной миссии готовились 18-летняя Валентина Уточенко, Александр Крысин, еще два парня и две девушки. Высадившись в Иркутске , туристы отправились штурмовать маршрут четвертой категории сложности, выдвинувшись от поселка Мурино по реке Лангутай, через перевал Лангутайские Ворота, вдоль реки Барун-Юнкацук.

Хребет Хамар-Дабан не особенно высокий. Наивысшей точкой считается пик Хан-Ула, это 2371 м над уровнем моря. В преимущественно хвойных лесах живут медведи, волки, лисицы и другие звери. Синоптики давали вполне комфортный для похода прогноз.

Однако в реальности погода, мягко говоря, подкачала. В течение нескольких дней кряду шел неприятный снег вперемежку с дождем и дул пронизывающий ветер.

По одной из версий, группа намеренно форсировала поход и двигалась практически без отдыха, несмотря на тяжелые условия, чтобы успеть встретиться с другой группой, которую вела дочь Коровиной. Казахстанцы успешно штурмовали Хан-Улу, прошли по хребту и оказались на водораздельном плато рек Анигта и Байга. Преодолев около 70 км примерно за 5-6 дней, туристы остановились на привал.

В этот момент начались проблемы. По словам Леонида Измайлова, в начале 1990-х годов работавшего в Забайкальской региональной поисково-спасательной службе (ЗРПСС), опытная руководительница грубо ошиблась с выбором места для отдыха, что совершенно не характерно для походников такого уровня. Стоянка находилась между вершинами Голец Ягельный (2204 м) и Тритранс (2310 м).

«Это совершенно голая часть гор — там только камни, трава и ветер, — рассказывал Измайлов газете «Пятница». — Почему руководитель приняла решение остановиться здесь, а не спуститься вниз на четыре километра, туда, где растут деревья, где меньше ветра и есть возможность развести костер, — загадка».

Подробности ЧП известны сегодня со слов Уточенко, которая в наши дни категорически отказывается общаться с журналистами, объясняя свое решение нежеланием «вспоминать этот кошмар». Единственное, она всегда защищает Коровину, которую многие эксперты считают виновницей трагедии. Согласно Уточенко, инструктор группы была очень высокого разряда, «и все, что случилось, — не ее вина». Женщина уверена: к гибели ее сопоходников привела плохая погода.

В ночь на 5 августа в горах продолжал валить мокрый снег, дискомфорт создавал принизывающий ветер. Туристы в промокшей одежде мерзли в сырой палатке, не имея возможности согреться у костра. Утром они все же собрались в путь, однако перед самым выходом у 24-летнего Александра пошла пена ртом, а из ушей полилась кровь. Внезапная смерть самого крепкого участника экспедиции произвела шокирующее впечатление на остальных, которым было по 16-17 лет, а также ударила по психике Коровиной, относившейся к парню как к собственному сыну. Как рассказывала сохранившая самообладание Уточенко, все вдруг стали неадекватно себя вести.

«Денис начал прятаться за камни и убегать, Татьяна билась головой о камни, Виктория и Тимур, вероятно, свихнулись. Людмила Ивановна скончалась от сердечного приступа», — такие данные записаны в отчете о поисково-спасательных и транспортировочных работах со слов выжившей девушки.

Уточенко пыталась взять инициативу в свои руки и увести остальных за собой вниз по склону, однако они не слушались, вырывались и убегали, имея абсолютно безумный вид. Тогда девушка взяла свой спальник, кусок полиэтилена и пошла одна. Переночевав в лесу, на следующее утро она вернулась к группе. Глазам Уточенко открылась ужасающая картина: Коровина и все ребята были мертвы.

Позже официальной причиной смерти Коровиной и молодых людей было объявлено переохлаждение. Туристы имели в своем снаряжении теплую одежду, однако почему-то так и не воспользовались ей. Уточенко обращала внимание на странности в их поведении в последние часы жизни. Ребята в панике носились по местности, как будто не понимая, что происходит. Их тела лежали в разных местах.

«Они бы сумели одеться, переохладиться и замерзнуть человек не может так быстро. Они резко умерли. У них было достаточно времени, чтобы одеться. Они начали задыхаться, и по всем признакам это было отравление», — предположила член туристического клуба Наталья Ржавцева.

Другой турист Владимир Борзенков также уверен, что причиной смерти людей стал инфразвук.

«Если взять верхушку двух соседних гор и провести прямую между ними, то вдоль самого хребта при скорости ветра порядка 15 метров в секунду проходит порядка 60 тонн воздуха в секунду.

Я считаю, это наиболее вероятный источник этого инфразвука, который мог воздействовать и на группу Дятлова», — заверил исследователь.

Спасатель Измайлов обращал внимание на целый ряд необъяснимых действий группы.

«Самое странное, что всю ночь, еще до первой смерти, ребята мокли и мерзли, но даже не пытались согреться, — разводил он руками. — У каждого из них были спальник и полиэтиленовая пленка, но все это осталось нетронутым — все было сухое и лежало в рюкзаках. Почему руководитель не принимала никаких мер — необъяснимо. Как необъяснима и всеобщая паника, наступившая после первой смерти».

Несколько следующих дней Уточенко блуждала по Прибайкалью в полном одиночестве. 7 августа она наткнулась на заброшенную ретрансляторную вышку на высоте 2310 метров, где переночевала. Утром ей открылись дома, тоже, впрочем, давно оставленные людьми. Туристка пыталась обнаружить хоть какие-то следы цивилизации, однако сделать это было непросто. После еще одной ночевки, теперь у реки Снежная,

Уточенко прошла еще восемь километров и остановилась, растянув на кустах у воды свой спальник — так принято обозначаться у заблудившихся туристов.

Здесь ее заметили сплавлявшиеся по реке экстремалы из Киева. Украинцы накормили Уточенко и забрали ее с собой. 18 августа член группы Александр Квитницкий сообщил о ЧП спасателям. Отправить вертолет на поиски погибших из-за плохой погоды удалось только 21-го. Несколько вылетов из Иркутска и Улан-Удэ завершились безрезультатно. На место гибели группы Коровиной наткнулись почти случайно, проводя операцию по поиску еще двух туристов — 18-летних Ивана Васнева и Ольги Индюковой из Омска, — пропавших 17 августа. 26-го их обнаружили целыми и невредимыми. Перевозя ребят на вертолете, спасатели увидели погибших.

«Картина была жуткая: тела уже опухли, глазницы у всех полностью выедены. Почти все погибшие были одеты в тонкие трико, при этом трое босиком. Руководительница лежала сверху на Александре…» — рассказывали очевидцы.

«Я был в Кырене, когда мне сообщили, что в Слюдянку туристы-водники доставили девушку из потерявшейся в горах группы, — это слова бурятского спасателя Юрия Голиуса. — Я встретился с Валей. Девушка находилась в состоянии шока. Тем не менее я попросил ее дать объяснительную. По ее словам, до наступления роковой ночи группа целый день собирала и сушила золотой корень на перевале. Весь день шел холодный дождь со снегом, дул сильный ветер. Обессилевшие туристы сильно замерзли и проголодались».

«Не спасала от холода и пища, которой хватало лишь на так называемый «внешний обогрев» организма, — говорил путешественник Владимир Жаров, в одиночку прошедший по роковому маршруту в 1998 году. — Был и ряд других причин. Например, многие задавались вопросом: почему группа остановилась на склоне, а не стала подниматься к вершине, где была специальная площадка. Там имелись дрова, место для отдыха. До этой точки нужно было идти всего 30 минут. Но группа остановилась на голом склоне. Это был 1993 год. Карты были не такими точными, как сейчас. Разброс между данными на карте и тем, что было в действительности, составлял 100 метров. А в горах 100 метров это уже очень много. Утром Коровина увидела, что выпал снег. Тут же отдала указание — немедленно сворачиваться и спускаться вниз, к кромке леса. Ребята так и сделали. Собрали вещи, скатали палатки. И вот тут-то произошла трагедия. У всех на глазах вдруг упал и умер самый старший из ребят студент Александр».

Свою версию случившегося рассказывал Квитницкий, обнаруживший Уточенко и первым получивший от нее информацию.

«Валя говорила, что у них была чудесная руководительница и что они торопились поскорее пройти маршрут, поэтому очень устали, — приводила слова киевлянина «Пятница». — Когда наступила непогода, они все очень замерзли, но не спускались с хребта, чтобы переждать ненастье, а все время шли. От этого еще больше устали. Как она говорила, все началось с гибели самого сильного участника похода — молодого крепкого парня. Валя рассказывала, что руководитель группы считала его своим сыном, потому что воспитывала с детства. У парня прихватило сердце, и он внезапно умер на глазах у всех.

От этого руководительница потеряла оставшиеся силы, сказала всем спускаться вниз, а ее оставить с этим парнем. Ребята, конечно, не бросили ее, и она также умерла на их глазах.

Что было дальше, мы так и не смогли разобрать: Валя описывала все как приступ массового безумия. Несмотря на ее попытки, организовать дальнейшее передвижение с оставшимся коллективом было просто невозможно. Она даже пыталась тащить кого-то за руку с собой, но он вырвался и убежал. А Валя, крепкая деревенская девочка, которая привыкла к физическим нагрузкам, оказалась самой стойкой из всех.