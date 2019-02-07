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Друживший с сенатором Арашуковым генерал попросил снять его с должности 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: СК РФ
Первый заместитель руководителя управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии генерал-майор юстиции Казбек Булатов подал рапорт об отстранении его от должности. Информацию подтвердили «Ленте.ру» в Следственном комитете России.
Рапорт подан на имя главы ведомства Александра Бастрыкина.
«Он остается сотрудником СК, но перестает занимать свою должность», — уточнили в СК.
Сейчас рапорт генерала находится на рассмотрении. Решается вопрос о дальнейшей судьбе Булатова.
Генерал подал рапорт сразу после визита в центральный аппарат СКР в Москве, где он давал объяснения по поводу своих дружеских отношений с членом Совета Федерации от КЧР Рауфом Арашуковым, арестованным по обвинению в двух убийствах. В ходе опроса Булатов подтвердил, что приятельствовал с сенатором, но не вопреки интересам службы.
О близкой дружбе Арашукова с высокопоставленными силовиками республики рассказали родственники погибших. По их словам, благодаря этой дружбе сенатор многие годы избегал привлечения к уголовной ответственности за причастность к убийствам. Булатов и Арашуков вместе ходили в рестораны, генерал был на дне рождении сенатора наряду с другими именитыми гостями.
Члена Совета Федерации от КЧР задержали 30 января прямо в здании верхней палаты парламента и обвинили в убийстве замглавы молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.
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Происшествия , Александр Бастрыкин , Совет Федерации , СКР , Lenta.ru , Карачаево-Черкесская Республика
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