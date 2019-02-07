В КБР семья из пяти человек отравилась угарным газом

Семья из пяти человек отравилась угарным газом в частном доме в селе в Черекском районе Кабардино-Балкарии , один ребенок погиб, еще двое детей находятся в бессознательном состоянии, сообщает региональное СУ СК

По данным ведомства, ранним утром в четверг в частном домовладении по улице Ленина в селении Нижняя Жемтала Черекского района родственниками в бессознательном состоянии была обнаружена семья из пяти человек — трое детей и двое взрослых.

"Ребенок в возрасте 1 года 8 месяцев скончался. Двое детей, 6 и 11 лет, находятся без сознания в лечебном учреждении. Родители детей пришли в сознание. Основная версия случившегося — отравление угарным газом вследствие ненадлежащего использования газового оборудования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту проводится доследственная проверка. "Следователями проводится осмотр места происшествия, назначено проведение комплекса экспертиз", — уточняет СУ СК.