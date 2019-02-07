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В КБР семья из пяти человек отравилась угарным газом 

РИА Новости + ещё 6 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Семья из пяти человек отравилась угарным газом в частном доме в селе в Черекском районе Кабардино-Балкарии, один ребенок погиб, еще двое детей находятся в бессознательном состоянии, сообщает региональное СУ СК.
По данным ведомства, ранним утром в четверг в частном домовладении по улице Ленина в селении Нижняя Жемтала Черекского района родственниками в бессознательном состоянии была обнаружена семья из пяти человек — трое детей и двое взрослых.
"Ребенок в возрасте 1 года 8 месяцев скончался. Двое детей, 6 и 11 лет, находятся без сознания в лечебном учреждении. Родители детей пришли в сознание. Основная версия случившегося — отравление угарным газом вследствие ненадлежащего использования газового оборудования", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту проводится доследственная проверка. "Следователями проводится осмотр места происшествия, назначено проведение комплекса экспертиз", — уточняет СУ СК.
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Происшествия , СКР , Кабардино-Балкарская Республика
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