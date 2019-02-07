В ЮАР после взрыва в шахте более 20 человек остаются под завалами

Более 20 человек находятся под завалами после взрыва метана в шахте в ЮАР , сообщает местное издание Middleburg Observer.

По данным газеты, группа из 42 человек из Лесото проникли в понедельник в шахту с целью выкрасть оборудование, когда емкость с метаном, находившаяся в шахте, взорвалась.

Первоначально, по словам выживших, 20 человек смогли оттуда выбраться и вытащить еще двоих, однако затем группа из " примерно от 4 до 6 человек" вернулись в шахту, чтобы помочь другим, но не смогли выбраться.

На место происшествия прибыли службы экстренной помощи, однако, как пишет газета, на данный момент проводить спасательную операцию слишком рискованно, так как шахта уже на протяжении четырех месяцев не функционировала, и там не работают системы вентиляции и электроэнергии.