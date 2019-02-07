ФСБ задержала членов банды фальшивомонетчиков, действовавших в 20 регионах

Задержаны 30 членов банды фальшивомонетчиков, которые действовали в 20 регионах России , их проверяют на причастность к финансированию терроризма, сообщила пресс-служба ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ и МВД на территории московского региона и Дагестана пресекли деятельность преступной группы, участники которой изготавливали и сбывали "высококачественные поддельные денежные знаки".

"Задержаны 30 участников организованного преступного сообщества. Реализация крупных партий фальшивок осуществлялась в 20 промышленно развитых регионах", — говорится в сообщении.

Как сообщается, деятельность сообщества контролировалась из-за рубежа. Полицейские возбудили девять уголовных дел, в рамках которых изъяли поддельные купюры, технологическое оборудование с клише для печати денег и средства воспроизводства элементов защиты банкнот.

"Ранее, в октябре 2018 года, в Республике Дагестан была пресечена деятельность ряда подпольных "лабораторий" по массовому производству поддельных российских денег, принадлежавших задержанным лицам", — отмечается в сообщении.

Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям, в том числе, к финансированию терроризма.