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ФСБ задержала членов банды фальшивомонетчиков, действовавших в 20 регионах 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Задержаны 30 членов банды фальшивомонетчиков, которые действовали в 20 регионах России, их проверяют на причастность к финансированию терроризма, сообщила пресс-служба ФСБ РФ.
Сотрудники ФСБ и МВД на территории московского региона и Дагестана пресекли деятельность преступной группы, участники которой изготавливали и сбывали "высококачественные поддельные денежные знаки".
"Задержаны 30 участников организованного преступного сообщества. Реализация крупных партий фальшивок осуществлялась в 20 промышленно развитых регионах", — говорится в сообщении.
Как сообщается, деятельность сообщества контролировалась из-за рубежа. Полицейские возбудили девять уголовных дел, в рамках которых изъяли поддельные купюры, технологическое оборудование с клише для печати денег и средства воспроизводства элементов защиты банкнот.
"Ранее, в октябре 2018 года, в Республике Дагестан была пресечена деятельность ряда подпольных "лабораторий" по массовому производству поддельных российских денег, принадлежавших задержанным лицам", — отмечается в сообщении.
Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям, в том числе, к финансированию терроризма.
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Происшествия , ФСБ , МВД , Республика Дагестан
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