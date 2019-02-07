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В ХМАО задержали участников «Свидетелей Иеговы»* 

РИА Новости + ещё 2 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции совместно с представителями ФСБ и Следственного комитета задержали в городе Урай в ХМАО последователей "Свидетелей Иеговы"*, сообщает в четверг региональное управление МВД.
Правоохранители выяснили, что в Урае с июля 2017 года по июль 2018 года была организована деятельность местной религиозной организации "Свидетелей Иеговы"* — "Собрание".
"Последователи данной организации пропагандировали свое превосходство над другими гражданами, не являющимися последователями "Свидетелей Иеговы"*. Кроме того, члены экстремистской организации проводили тайные сборы с целью выработки планов деятельности и изучения экстремистской идеологии", — говорится в сообщении УМВД.
По данным ведомства, активисты этого движения "вели работу по вербовке новых членов организации" из числа жителей Югры, а также побуждали новых последователей к "разрыву родственных и семейных отношений, непризнанию органов государственной власти".
Полиция уточняет, что правоохранительные органы провели обыски по месту жительства и работы участников запрещенной организации, в ходе которых изъяли экстремистскую литературу, компьютеры, сотовые телефоны и другие предметы, имеющие значение для следствия.
"В настоящее время в отношении членов запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, проживающих на территории Урая, возбуждено уголовное дело", — подчеркнули в УМВД.
Представитель ведомства не уточнил РИА Новости, сколько участников указанной организации задержали силовики.
* Религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России
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Происшествия , ФСБ , Свидетели Иеговы , СКР , МВД , РИА Новости , Урай , Ханты-Мансийский автономный округ
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