В ХМАО задержали участников «Свидетелей Иеговы»*

Правоохранители выяснили, что в Урае с июля 2017 года по июль 2018 года была организована деятельность местной религиозной организации "Свидетелей Иеговы"* — "Собрание".

"Последователи данной организации пропагандировали свое превосходство над другими гражданами, не являющимися последователями "Свидетелей Иеговы"*. Кроме того, члены экстремистской организации проводили тайные сборы с целью выработки планов деятельности и изучения экстремистской идеологии", — говорится в сообщении УМВД.

По данным ведомства, активисты этого движения "вели работу по вербовке новых членов организации" из числа жителей Югры, а также побуждали новых последователей к "разрыву родственных и семейных отношений, непризнанию органов государственной власти".

Полиция уточняет, что правоохранительные органы провели обыски по месту жительства и работы участников запрещенной организации, в ходе которых изъяли экстремистскую литературу, компьютеры, сотовые телефоны и другие предметы, имеющие значение для следствия.

"В настоящее время в отношении членов запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, проживающих на территории Урая, возбуждено уголовное дело", — подчеркнули в УМВД.

Представитель ведомства не уточнил РИА Новости , сколько участников указанной организации задержали силовики.

* Религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России