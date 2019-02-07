В московском метро мужчину ранили ножом

Полицейские задержали мужчину, который напал на пассажира на станции метро "Автозаводская" в Москве , сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

"На платформе станции "Автозаводская" между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту несколько ударов предметом, похожим на нож", — говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался 20-летний приезжий из ближнего зарубежья. Его оперативно задержали и доставили в полицию для разбирательства. Пострадавший был госпитализирован, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", а также арестовали подозреваемого.