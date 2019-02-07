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В московском метро мужчину ранили ножом 

РИА Новости + ещё 4 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали мужчину, который напал на пассажира на станции метро "Автозаводская" в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.
"На платформе станции "Автозаводская" между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту несколько ударов предметом, похожим на нож", — говорится в сообщении.
Подозреваемым оказался 20-летний приезжий из ближнего зарубежья. Его оперативно задержали и доставили в полицию для разбирательства. Пострадавший был госпитализирован, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", а также арестовали подозреваемого.
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