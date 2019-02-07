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В Москве гастарбайтер ранил ножом пассажира метро 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
В московском метро на станции «Автозаводская» произошла драка с поножовщиной, сообщает пресс-служба столичного управления МВД. В потасовке участвовали двое молодых людей, один из которых в результате отправился в больницу.
Полицейские теперь, что не поделили двое пассажиров столичной подземки. Молодые люди начали драться на платформе станции «Автозаводская». По словам правоохранителей, в процессе драки 20-летний приезжий из ближнего зарубежья схватился за «предмет похожий на нож» и несколько раз ударил своего оппонента.
«Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщил начальник управления информации столичного МВД Юрий Титов.
Нападавшего задержали полицейские, дежурившие на станции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». На время расследования гостя столицы поместили в следственный изолятор.
Ранее на «Автозаводской» был зарегистрирован похожий случай. На пассажира метро без видимых на то причин напал неизвестный с ножом. Мужчина ударил жертву один раз и попытался скрыться. Пострадавший отделался лёгким ранением. Злоумышленника задержали. Мотивы совершенного преступления выясняют правоохранители.
Комментарии36
Происшествия , Криминал , Юрий Титов , МВД , ФСИН , Москва
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