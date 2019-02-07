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Друга Бутиной обвинили в США в мошенничестве и отмывании денег 

РИА Новости + ещё 1
Американский гражданин Пол Эриксон, которого связывали романтические отношения с задержанной гражданкой РФ Марией Бутиной, обвиняется в мошенничестве и отмывании денег, сообщил офис федерального прокурора по штату Южная Дакота.
Обвинения Эриксону, которому 56 лет, были предъявлены 5 февраля, а в среду он заявил о своей невиновности на предварительных слушаниях в суде.
Эриксону вменяют 11 преступных эпизодов, максимальный срок по ним — до 20 лет тюрьмы по каждому обвинению, а также штраф до 250 тысяч долларов.
В обвинительном заключении говорится, что с 1996 года до августа 2018 года Эриксон занимался привлечением средств инвесторов, давая им ложные обещания. Среди проектов, в которые Эриксон призывал вложить деньги, — инвалидное кресло-туалет, строительство домов престарелых и проекты в области недвижимости в Северной Дакоте.
Обвинения не имеют отношения к делу Бутиной.
Эриксон отпущен на свободу до процесса, дата которого пока не объявлена, уточнил офис прокурора.
Бутина была задержана в 2018 году и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство — в противном случае ей грозило до 20 лет тюрьмы. Бутина заявила, что Эриксон помогал ей наладить неофициальные контакты в США, в частности, с Национальной стрелковой ассоциацией.
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Происшествия , Видео , Правительство РФ , США
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