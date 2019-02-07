Постояльцев частного приюта для престарелых заморили голодом

Прокуратура Индустриального района Перми потребовала закрыть частный приют для престарелых «Надежда» после того, как все его постояльцы были госпитализированы с обезвоживанием и истощением. Об этом сообщила пресс-служба краевого надзорного ведомства.

По данным правоохранителей, в трехэтажном коттедже, который имеет статус жилого дома, находились 12 пожилых постояльцев. Они нуждались в социальном и медицинском уходе, но в число обслуживающего персонала входило только три человека, каждый из которых не имеет соответствующей квалификации. Кроме того, в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности.

Пожилые постояльцы приюта были в срочном порядке госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По информации портала 59.ru, во время проверки работники приюта отказались открыть дверь и сбежали. 90-летний постоялец приюта рассказал, что их кормят только капустой. Проверяющие обнаружили в холодильнике на кухне неполную упаковку яиц и несколько мисок с сырым мясом.

По данным прокуратуры Пермского края, в 2018 году сотрудниками ведомства были также проведены проверки приюта и возбуждены уголовные дела по статьям 238 и 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Владелица частного приюта была приговорена к году и четырем месяцам лишения свободы условно.