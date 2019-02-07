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В Эквадоре от ножевых ранений погиб российский турист 

РИА Новости + ещё 2 7 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский турист Алексей Домбровский погиб, став жертвой вооруженного ограбления в столице Эквадора Кито, сообщила РИА Новости представитель консульского отдела посольства РФ в латиноамериканской стране.
"Погибшего звали Алексей Домбровский", — сказала собеседница агентства.
По информации местной полиции, инцидент с россиянином произошел в понедельник вечером. Домбровский вместе со своей спутницей находился в квартале Итчимбия (на востоке Кито), когда их окружили четверо преступников. Они попытались отобрать у пары личные вещи, однако Алексей оказал сопротивление и получил несколько ударов ножом. Он был оперативно доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.
Благодаря камерам видеонаблюдения правоохранительным органам удалось установить личности нападавших, после чего началась операция по их поиску и поимке. К настоящему времени все четверо задержаны. Дело об убийстве россиянина ведет специальное управление МВД, которое расследует случаи насильственных смертей и исчезновений людей.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Эквадор
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