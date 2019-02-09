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Взрыв на трубопроводе в Мексике оставил 170 детей без родителей 

РИА Новости + ещё 5 25 минут назад
Фото: © AFP 2019 / Alfredo Estrella
Взрыв на трубопроводе в Мексике, унесший жизни 128 человек, оставил 170 детей без одного или обоих родителей, сообщило издание Excelsior со ссылкой на делегата программ развития федерального правительства в штате Идальго Абраама Мендосу.
"По приблизительным данным, на настоящий момент — а мы продолжаем собирать информацию — имеется 170 несовершеннолетних сирот", — сказал он.
При этом, по словам чиновника, некоторые дети в результате взрыва потеряли одного родителя, некоторые — обоих, кто-то из-за трагедии остался без единственного родителя. В таких случаях власти ищут родственников, которые могут взять детей под опеку, сказал Мендоса.
Он добавил, что федеральные власти оказывают поддержку тем мексиканцам, чьи родственники остаются в больницах после пожара.
Мощный взрыв и пожар произошли 18 января вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго, когда сотни людей воровали там бензин. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex подтвердила, что взрыв на трубопроводе стал результатом незаконной врезки. Люди пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв.
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Происшествия , Пожары , Мексика
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