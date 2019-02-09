Взрыв на трубопроводе в Мексике оставил 170 детей без родителей

Взрыв на трубопроводе в Мексике , унесший жизни 128 человек, оставил 170 детей без одного или обоих родителей, сообщило издание Excelsior со ссылкой на делегата программ развития федерального правительства в штате Идальго Абраама Мендосу.

"По приблизительным данным, на настоящий момент — а мы продолжаем собирать информацию — имеется 170 несовершеннолетних сирот", — сказал он.

При этом, по словам чиновника, некоторые дети в результате взрыва потеряли одного родителя, некоторые — обоих, кто-то из-за трагедии остался без единственного родителя. В таких случаях власти ищут родственников, которые могут взять детей под опеку, сказал Мендоса.

Он добавил, что федеральные власти оказывают поддержку тем мексиканцам, чьи родственники остаются в больницах после пожара.

Мощный взрыв и пожар произошли 18 января вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго, когда сотни людей воровали там бензин. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex подтвердила, что взрыв на трубопроводе стал результатом незаконной врезки. Люди пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв.