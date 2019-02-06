Число погибших при обрушении дома в Стамбуле увеличилось до двух

Два человека погибли, шесть получили ранения в результате обрушения жилого дома в одном из районов Стамбула . Об этом говорится в распространенном в среду заявлении администрации Стамбула.

"В доме находилось 14 квартир, в которых проживали 43 человека. Согласно данным на 20:00 (время совпадает с мск) погибли двое наших граждан, еще шестеро получили ранения", — отмечается в коммюнике.

Администрация также уточнила, что "семиэтажный дом рухнул в квартале Джевизли в районе Картал в районе 15:59". Причина обрушения жилого здания до сих пор не называется.

Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося. По поручению президента Турции Тайипа Эрдогана глава МВД Сулейман Сойлу и министр экологии и градостроительства Мурат Курум отправились на место ЧП.

Власти Стамбула ранее ввели запрет на освещение событий вокруг этой трагедии.