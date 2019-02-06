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Число погибших при обрушении дома в Стамбуле увеличилось до двух 

ТАСС 2 часа назад
Фото: aa.com.tr
Два человека погибли, шесть получили ранения в результате обрушения жилого дома в одном из районов Стамбула. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении администрации Стамбула.
"В доме находилось 14 квартир, в которых проживали 43 человека. Согласно данным на 20:00 (время совпадает с мск) погибли двое наших граждан, еще шестеро получили ранения", — отмечается в коммюнике.
Администрация также уточнила, что "семиэтажный дом рухнул в квартале Джевизли в районе Картал в районе 15:59". Причина обрушения жилого здания до сих пор не называется.
Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося. По поручению президента Турции Тайипа Эрдогана глава МВД Сулейман Сойлу и министр экологии и градостроительства Мурат Курум отправились на место ЧП.
Власти Стамбула ранее ввели запрет на освещение событий вокруг этой трагедии.
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Происшествия , МВД , Стамбул
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