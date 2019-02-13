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На «красной» ветке метро пассажир погиб под поездом 

360tv.ru + ещё 57 3 часа назад
Фото: 360tv
Поезда не ходили на южном участке Сокольнической ветки московского метро из-за упавшего под поезд пассажира. Как сообщил корреспондент «360», 48-летний мужчина упал на рельсы на станции «Университет».
«Для извлечения человека с путей около 22:15 было снято напряжение контактного рельса», — сообщили источники «Интерфаксу».
Пресс-служба метрополитена подтвердила, что произошло ЧП на «красной» ветке. Пока тело доставали, не было движения поездов по направлению в центр от «Юго-Западной» до «Спортивной». Извлечение заняли несколько минут.
В настоящее время движение на Сокольнической линии вошло в график.
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