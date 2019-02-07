В Нижнем Новгороде семь человек отравились хлором в бассейне

Пятеро детей и двое взрослых, отравившихся хлором в бассейне в Нижнем Новгороде, находятся на лечении в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства со ссылкой на минздрав

По информации министерства здравоохранения Нижегородской области, 6 февраля на пульт дежурного станции скорой помощи Нижнего Новгорода поступило сообщение от врача фитнес-клуба на улице Горького о предположительном ингаляционном отравлении хлором посетителей бассейна. Пострадали 10 человек — 6 детей и 4 взрослых. Шестерым пострадавшим (троим детям и троим взрослым) медицинская помощь оказана на месте. Троих детей и одного взрослого госпитализировали. Один из детей находится в тяжелом состоянии, двое других и взрослый — в состоянии средней тяжести. Поздно вечером в больницу был доставлен еще один ребенок, состояние здоровья которого ухудшилось дома.

"Ночью был госпитализирован еще один ребенок. На данный момент в стационаре Нижегородской областной детской клинической больницы находятся 5 несовершеннолетних, пострадавших в результате инцидента, произошедшего 6 февраля в бассейне фитнес-клуба. Все пострадавшие находятся в педиатрическом отделении в состоянии средней степени тяжести", — рассказали в пресс-службе областного правительства.

Кроме того, по данным министерства здравоохранения Нижегородской области, в токсикологическом отделении городской больницы №33 находятся двое пострадавших.

"Женщина, доставленная 6 февраля из фитнес-клуба, находится в удовлетворительном состоянии. Также вечером 6 февраля в больницу был доставлен из дома мужчина в состоянии средней степени тяжести", — уточнили в минздраве.