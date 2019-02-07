В Петрозаводске из больницы ночью выгнали 81-летнего блокадника

Дочери пришлось обзвонить все больницы, прежде чем выяснилось, что пожилой человек был в БСМП, но врач приемного покоя отправил его домой.

Сотрудники больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска выгнали ночью домой 81-летнего блокадника из города Суоярви . Как пишет ТАСС , администрация медучреждения начала проверку.

«Пациент был обследован, ему была сделана рентгенография грудной клетки, взяты анализы, он был осмотрен специалистами, показаний для госпитализации они не нашли», — рассказал главврач больницы Алексей Хейфец.

По его словам, сотрудники медучреждения просто не связались с родственниками и не передали пожилого человека им. В связи с чем, он возьмет объяснительные с сотрудников, которые с ним работали. В случае выявления нарушений, добавил он, будут применены дисциплинарные взыскания и лишение надбавок.

Пенсионер болел около пяти дней в Суоярви, затем участковый направил его в республиканскую инфекционную больницу в Петрозаводске. Там у блокадника ничего не нашли и отправили пациента в больницу скоро медицинской помощи.

По словам его дочери, отца увезли 5 февраля в Петрозаводск в тяжелом состоянии и с подозрением на воспаление легких. Несколько раз его родные связывались с больницей, им отвечали, что мужчину осматривают. Около в 01.00 мск 6 февраля ей сказали, что пожилого мужчину отпустили домой, что в 130 км от медучреждения.

После этого дочь блокадника сообщила в полицию и потребовала организовать поиски, поскольку ее отец плохо видит и ходит. Замерзшего блокадника обнаружил охранник больницы.