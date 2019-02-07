Дочери пришлось обзвонить все больницы, прежде чем выяснилось, что пожилой человек был в БСМП, но врач приемного покоя отправил его домой.
Сотрудники больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска выгнали ночью домой 81-летнего блокадника из города Суоярви. Как пишет ТАСС, администрация медучреждения начала проверку.
«Пациент был обследован, ему была сделана рентгенография грудной клетки, взяты анализы, он был осмотрен специалистами, показаний для госпитализации они не нашли», — рассказал главврач больницы Алексей Хейфец.
По его словам, сотрудники медучреждения просто не связались с родственниками и не передали пожилого человека им. В связи с чем, он возьмет объяснительные с сотрудников, которые с ним работали. В случае выявления нарушений, добавил он, будут применены дисциплинарные взыскания и лишение надбавок.
Пенсионер болел около пяти дней в Суоярви, затем участковый направил его в республиканскую инфекционную больницу в Петрозаводске. Там у блокадника ничего не нашли и отправили пациента в больницу скоро медицинской помощи.
По словам его дочери, отца увезли 5 февраля в Петрозаводск в тяжелом состоянии и с подозрением на воспаление легких. Несколько раз его родные связывались с больницей, им отвечали, что мужчину осматривают. Около в 01.00 мск 6 февраля ей сказали, что пожилого мужчину отпустили домой, что в 130 км от медучреждения.
После этого дочь блокадника сообщила в полицию и потребовала организовать поиски, поскольку ее отец плохо видит и ходит. Замерзшего блокадника обнаружил охранник больницы.