Российские полицейские случайно подстрелили себя при задержании дебоширов

По его словам, инцидент произошел вечером 5 февраля. Наряд ППС прибыл по вызову жителей многоквартирного дома, которые пожаловались, что в одной из квартир неизвестные распивают спиртные напитки, курят, шумят и на замечания не реагируют.

Полицейские поднялись на этаж и позвонили в дверь квартиры предполагаемых дебоширов.

«К ним вышли двое мужчин 1984 и 1960 годов рождения, а также женщина 1964 года рождения, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые разговаривали на повышенных тонах», — сообщил Горелых.

Он уточнил, что нетрезвая компания отказалась выполнять законные требования сотрудников полиции прекратить нарушать общественный порядок. Кроме того, один из дебоширов проигнорировал просьбу достать руки из карманов и показать их.

Тогда старший сержант ППС вынул табельное оружие. Мужчина стал хватать полицейского за форму и попытался повалить его. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел, в результате чего сержант был ранен в левую кисть. Рикошетом пуля отлетела в его напарника. Он получил травму, угрозы их жизни нет, отметил представитель МВД.