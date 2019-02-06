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Суд закрыли из-за облепленного клопами адвоката 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: rogerscounty.org
В американском городе Клэрмор, штат Оклахома, суд был закрыт для дезинсекции после того, как с адвоката посыпались клопы. Об этом сообщает KMTV.
Инцидент произошел в понедельник, 4 февраля. Один из адвокатов появился в зале суда в одежде, по которой ползали насекомые, и уронил несколько клопов на документы прокурора.
«Он положил плащ на какие-то папки, — цитирует очевидца газета Tulsa World. — Когда плащ сдвинули, из него стали падать клопы».
По словам Майка Кларка (Mike Clarke), который отвечает за безопасность в здании суда, адвокат никак не реагировал на происходящее.
«Не думаю, что это его вообще волновало», — говорит он. «Трудно представить, что кто-то не знает, что по нему в изобилии ползают насекомые», — заметил окружной шериф Скотт Уолтон (Scott Walton).
После совещания здание решили закрыть до тех пор, пока клопы не будут уничтожены. На место происшествия вызвали дезинсекторов, а сотрудникам рекомендовали пройти обработку. Суд возобновил работу на следующий день.
В 2017 году сообщалось, что в США у адвоката поджигателя во время суда загорелись брюки. Из карманов юриста пошел дым, когда он объяснял присяжным, что машина, якобы подожженная его подзащитным, в действительности загорелась самопроизвольно.
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Происшествия , Клэрмор
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