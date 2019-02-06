Загоревшийся в полете двигатель шокировал пассажиров

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Загоревшийся в полете двигатель самолета шокировал пассажиров и попал на видео 

Lenta.ru 58 минут назад
Пассажир панамской авиакомпании Copa Airlines снял из иллюминатора загоревшийся во время полета двигатель. На его видео обратило внимание издание Daily Mail.
На ролике видно, как вспышки пламени вырываются из области, где находится двигатель лайнера, а на заднем плане раздаются крики пассажиров.
«В моей голове еще никогда не пролетало столько мыслей одновременно. Я думал, что подобное происходит только в кино», — рассказал автор ролика Сезар Лучано. «Я не могу описать словами все, что происходило в моем сознании, но я точно понимал, что мое время еще не пришло», — добавил он.
После того, как пилоту сообщили о пожаре, самолет экстренно приземлился в аэропорту вылета в панамском городе Токумен. Согласно предварительным данным, пожар произошел из-за того, что в один из двигателей лайнера попала птица.
В сентябре 2018 года двигатель самолет Airbus А320 авиакомпании «Эйр Астана» загорелся после того, как он успешно приземлился в аэропорту Астаны. Лайнер выполнял рейс из Атырау, и в момент инцидента на борту находился 91 пассажир и восемь членов экипажа, никто из них не пострадал.
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Происшествия , Видео , Пожары
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